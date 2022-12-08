Українські програмісти зможуть навчати військових НАТО, - Нуланд

Українські програмісти після закінчення російського вторгнення в Україну зможуть навчати військових країн НАТО.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт міністерства оборони України.

За її словами, досвід команди розробників платформи може використовуватись у майбутніх військових операціях США. Країни НАТО зможуть навчатись на уроках війни в Україні.

Під час візиту заступника держсекретаря США до України їй презентували українську військову систему ситуаційної поінформованості "Дельта".

"Після перемоги над ворогом, українські IT-фахівці можуть навчати навіть військових НАТО", - зазначила Нуланд.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїхала в Україну 3 грудня. Вона зустрілася з керівником Офісу президента Андрія Єрмаком та послом США в Україні Бріджіт Брінк.

Також Нуланд заявила, що Кремль зараз не готовий до мирних переговорів .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.