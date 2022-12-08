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Украинские программисты смогут учить военных НАТО, - Нуланд

Фото: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские программисты после окончания российского вторжения в Украину смогут обучать военных стран НАТО.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт министерства обороны Украины.

"После победы над врагом, украинские IT-специалисты могут учить даже военных НАТО", - отметила Нуланд.

Во время визита заместителя госсекретаря США в Украину ей презентовали украинскую военную систему ситуационной осведомленности "Дельта".

По ее словам, опыт команды разработчиков платформы может использоваться в будущих военных операциях США. Страны НАТО смогут учиться на уроках войны в Украине.

Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Украину 3 декабря. Она встретилась с руководителем Офиса президента Андрея Ермаком и послом США в Украине Бриджит Бринк.

Также Нуланд заявила, что Кремль сейчас совершенно не готов к мирным переговорам.

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НуландМинистерство обороны Украины