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Українські програмісти зможуть навчати військових НАТО, - Нуланд

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Київ, Четвер 08 грудня 2022 18:35
Українські програмісти зможуть навчати військових НАТО, - Нуланд Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські програмісти після закінчення російського вторгнення в Україну зможуть навчати військових країн НАТО.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт міністерства оборони України.

"Після перемоги над ворогом, українські IT-фахівці можуть навчати навіть військових НАТО", - зазначила Нуланд.

Під час візиту заступника держсекретаря США до України їй презентували українську військову систему ситуаційної поінформованості "Дельта".

За її словами, досвід команди розробників платформи може використовуватись у майбутніх військових операціях США. Країни НАТО зможуть навчатись на уроках війни в Україні.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїхала в Україну 3 грудня. Вона зустрілася з керівником Офісу президента Андрія Єрмаком та послом США в Україні Бріджіт Брінк.

Також Нуланд заявила, що Кремль зараз не готовий до мирних переговорів .

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Нуланд Міністерство оборони України
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