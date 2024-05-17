Українські прикордонники знищили замасковану ворожу БМП в околицях Вовчанська (відео)

Українські прикордонники знищили ворожу замасковану бойову машину піхоти (БМП) окупантів в околицях Вовчанська. Результатом своєї роботи вони поділились у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.
Як йдеться у повідомленні, уразили ворожу техніку прикордонники бригади "Сталевий кордон".
Згідно із відео, в околицях Вовчанська Харківської області окупанти розмістили свою БМП, попередньо замаскувавши її. Втім старання загарбників приховати свої потужності виявились марними. Українські прикордонники вразили техніку прицільним вогнем.
Вчора ми повідомляли, що українські захисники знищили у вовчанську ворожий танк Т-72 та показали результати роботи на відео.
Також українські воїни напередодні показали "зачистку" Вовчанська від ворожих солдатів.
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