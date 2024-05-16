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Українські воїни знищували росіян у Вовчанську: ГУР показало відео вуличних боїв

Вовчанськ, Четвер 16 травня 2024 19:59
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Українські воїни знищували росіян у Вовчанську: ГУР показало відео вуличних боїв Ілюстративне фото: українські захисники обороняють Вовчанськ від росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують оборону Вовчанська Харківської області від російського наступу. Вони зачищали місто від ворожих солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram.

ГУР оприлюднило відео, як бійці групи "Стугна" спецпідрозділу Тимура ліквідують росіян під час вуличних боїв у Вовчанську.

На кадрах, зокрема, можна побачити, як українські захисники ведуть перестрілку з російськими окупантами.

Бої за Вовчанськ

Варто зауважити, що Вовчанськ став однією із перших цілей російських окупантів після початку наступу на Харківську область. Ворог спробував окупувати місто, окремі штурмові групи прорвалися до населеного пункту.

Як зазначав учора, 15 травня, Генштаб ЗСУ, українським захисникам вдалося частково витіснити росіян із міста.

При цьому бої продовжуються під населеним пунктом. Сьогодні, 16 травня, Генштаб доповідав про контратаку українських захисників у районі Вовчанська.

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Головне управління розвідки ГУР Вовчанськ Харків Війна в Україні
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