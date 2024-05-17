Украинские пограничники уничтожили замаскированную вражескую БМП в окрестностях Волчанска (видео)

Украинские пограничники уничтожили вражескую замаскированную боевую машину пехоты (БМП) оккупантов в окрестностях Волчанска. Результатом работы они поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГПСУ в Telegram.
Как говорится в сообщении, поразили вражескую технику пограничники бригады "Стальная граница".
Согласно видео, в окрестностях Волчанска Харьковской области оккупанты разместили свою БМП, предварительно замаскировав ее. Впрочем, старания захватчиков скрыть свои мощности оказались тщетными. Украинские пограничники поразили технику прицельным огнем.
Вчера мы сообщали, что украинские защитники уничтожили в Волчанске вражеский танк Т-72 и показали результаты работы на видео.
Также украинские воины накануне показали "зачистку" Волчанска от вражеских солдат.
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