Українські захисники знищили ворожий танк у Вовчанську та показали ефектне відео
Українські захисники знищили у вовчанську ворожий танк Т-72. Результатами роботи вони поділились у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС в Telegram.
"У Вовчанську прикордонники бригади "Сталевий кордон" спільно з Силами оборони минулої доби вразили ворожий танк Т-72", - йдеться в повідомленні.
Згідно з відео, безпілотник українських оборонців вполював ворожу техніку на території житлових забудов та завдав удару по загарбниках, поціливши у його передню частину.
Що відбувається у Харківській області
В ніч на 10 травня російські війська розпочали активний наступ на півночі Харківської області. Найбільша концентрація ударів загарбників зосередилась у районі міста Вовчанськ та сусідніх населених пунктах.
Як повідомило Міноборони напередодні, малі піхотні групи змогли зайти у Вовчанськ та спробували закріпитися, чим зірвали плани ворога.
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