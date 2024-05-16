Українські захисники знищили ворожий танк у Вовчанську та показали ефектне відео

Українські захисники знищили у вовчанську ворожий танк Т-72. Результатами роботи вони поділились у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС в Telegram.

"У Вовчанську прикордонники бригади "Сталевий кордон" спільно з Силами оборони минулої доби вразили ворожий танк Т-72", - йдеться в повідомленні. Згідно з відео, безпілотник українських оборонців вполював ворожу техніку на території житлових забудов та завдав удару по загарбниках, поціливши у його передню частину.