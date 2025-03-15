Українські прикордонники знищили ворожу систему залпового вогню "Град" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Виявивши рух ворожої РСЗВ БМ-21 "Град", пілоти РУБпАК "Фенікс" здійснили точний удар за допомогою FPV-дрону, знищивши ворожу систему залпового вогню разом з боєкомплектом.

Прикордонники-оператори FPV-дронів продемонстрували високий рівень на передовій, знищивши ворожу реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" на сході України.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом доби 14 березня на фронті відбулося 149 бойових зіткнень. У Курській області кількість атак залишалася стабільною вже другий день поспіль.

На Курському напрямку за минулу добу відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб і здійснив 232 артилерійських обстріли, серед яких три - з реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку українські військові успішно зупинили 43 штурмові та наступальні дії противника в районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лисівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне.