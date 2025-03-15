Украинские пограничники уничтожили вражескую систему залпового огня "Град" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Обнаружив движение вражеской РСЗО БМ-21 "Град", пилоты РУБпАК "Феникс" осуществили точный удар с помощью FPV-дрона, уничтожив вражескую систему залпового огня вместе с боекомплектом.

Пограничники-операторы FPV-дронов продемонстрировали высокий уровень на передовой, уничтожив вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" на востоке Украины.

Ситуация на фронте

Напомним, что в течение суток 14 марта на фронте произошло 149 боевых столкновений. В Курской области количество атак оставалось стабильным уже второй день подряд.

На Курском направлении за минувшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб и совершил 232 артиллерийских обстрела, среди которых три - из реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении украинские военные успешно остановили 43 штурмовых и наступательных действия противника в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лисовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.