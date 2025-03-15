Кількість атак у Курській області не спадає. Яка ситуація на фронті в Україні на ранок

За добу 14 березня на фронті відбулися 149 бойових зіткнень. В Курській області кількість атак тримається на одному рівні вже другу добу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .

Ситуація у Курській області

На Курському напрямку минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 232 артилерійські обстріли, зокрема три - з реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лисівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне.

Обстановка на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції ЗСУ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Нововодяне, Ямполівка, Торське, а також у напрямках Нового та Дронівки.

На Сіверському напрямку, в районі населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Верхньокам’янське та Григорівка, противник сім разів атакував позиції ЗСУ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили три ворожі атаки поблизу Новополя.

На Оріхівському напрямку ЗСУ зупинили сім ворожих штурмів у напрямках населених пунктів Степове, П’ятихатки та Щербаки.

На Придніпровському напрямку українські оборонці зупинили одну спробу противника йти вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.