Українські прикордонники зірвали наступ окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

Як зазначають у Державній прикордонній службі, на світанку ворог намагався штурмувати позиції прикордонників бригади "Помста" за допомогою двох танків та пʼятьох БТР.

"Ворожу колону зупинили, знищили танк-64, бтр-82 та близько 10 осіб російської піхоти. Ще частину – добили нічні бомбери та артилерія. Окупанти-представники категорії "ледь живих" втекли з поля бою", - повідомили прикордонники.