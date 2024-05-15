Украинские пограничники сорвали наступление окупантов на Бахмутском направлении (видео)

Уничтожение техники и живой силы войск РФ

Напомним, недавно украинские защитники ГНСУ совместно с собратьями из НГУ уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21". Свою работу они показали в сети.

Также мы сообщали, что украинские защитники в Харьковской области нейтрализовали целую группу кафиров , которая пыталась продвинуться серой зоной по лесополосе.

Кроме того, украинские защитники Сухопутных войск уничтожили 10 единиц техники кафиров на ходу.

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