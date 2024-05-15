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Украинские пограничники сорвали наступление окупантов на Бахмутском направлении (видео)

Фото: пограничники сорвали наступление окупантов на Бахмутском направлении (иллюстративное фото facebook com DPSUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники сорвали утреннее наступление россиян на Бахмутском направлении на тяжелой технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Как отмечают в Государственной пограничной службе, на рассвете враг пытался штурмовать позиции пограничников бригады "Месть" с помощью двух танков и пяти БТР.

"Вражескую колонну остановили, уничтожили танк-64, бтр-82 и около 10 человек российской пехоты. Еще часть - добили ночные бомберы и артиллерия. Оккупанты-представители категории "чуть живых" сбежали с поля боя", - сообщили пограничники.

Уничтожение техники и живой силы войск РФ

Напомним, недавно украинские защитники ГНСУ совместно с собратьями из НГУ уничтожили российский комплекс РЭБ "Поле-21". Свою работу они показали в сети.

Также мы сообщали, что украинские защитники в Харьковской области нейтрализовали целую группу кафиров , которая пыталась продвинуться серой зоной по лесополосе.

Кроме того, украинские защитники Сухопутных войск уничтожили 10 единиц техники кафиров на ходу.

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БахмутДПСУВойна России против Украины