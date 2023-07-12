UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники завдяки аеророзвідці знищили ворожий танк на півдні України

Фото: прикордонники ліквідували танк росіян у Херсонській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники завдяки аеророзвідці продовжують разом нищити військову техніку окупантів. Цього разу вдалось ліквідувати танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у відомстві, завдяки ефективній роботі операторів БпЛА вдалось визначити місце розташування ворожої техніки. Завдяки цьому вдалося завдати удару по ворожому танку, який знаходився на окупованій частині Херсонської області.

На відео можна побачити, що після влучання у танк росіяни спочатку намагались пересуватись на ньому. Однак після повторного влучання окупанти з'їхали з дороги та врізались в стовб.

Обстріл Херсону 11 липня

Російські окупанти влаштували черговий обстріл Херсона, поціливши в гуманітарний штаб та пʼять житлових будинків. У місцях ударів сталися пожежі.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, один з яких перебуває в тяжкому стані.

Також росіяни сьогодні обстріляли з РСЗВ Софіївку Херсонської області. За попередньою інформацією, загинула цивільна, ще один чоловік дістав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News