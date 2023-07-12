Прикордонники завдяки аеророзвідці знищили ворожий танк на півдні України

Як розповіли у відомстві, завдяки ефективній роботі операторів БпЛА вдалось визначити місце розташування ворожої техніки. Завдяки цьому вдалося завдати удару по ворожому танку, який знаходився на окупованій частині Херсонської області.

На відео можна побачити, що після влучання у танк росіяни спочатку намагались пересуватись на ньому. Однак після повторного влучання окупанти з'їхали з дороги та врізались в стовб.

Обстріл Херсону 11 липня

Російські окупанти влаштували черговий обстріл Херсона, поціливши в гуманітарний штаб та пʼять житлових будинків. У місцях ударів сталися пожежі.

Спочатку було відомо про двох постраждалих, один з яких перебуває в тяжкому стані.

Також росіяни сьогодні обстріляли з РСЗВ Софіївку Херсонської області. За попередньою інформацією, загинула цивільна, ще один чоловік дістав поранення.

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