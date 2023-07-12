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Пограничники благодаря аэроразведке уничтожили вражеский танк на юге Украины

Фото: пограничники ликвидировали танк россиян в Херсонской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники благодаря аэроразведке продолжают вместе уничтожать военную технику оккупантов. В этот раз удалось ликвидировать танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, благодаря эффективной работе операторов БПЛА удалось определить месторасположение вражеской техники. Благодаря этому удалось нанести удар по вражескому танку, который находился на оккупированной части Херсонской области.

На видео можно увидеть, что после попадания в танк россияне сначала пытались передвигаться по нему. Однако после повторного попадания оккупанты съехали с дороги и врезались в столб.

Обстрел Херсона 11 июля

Российские оккупанты устроили очередной обстрел Херсона, попав в гуманитарный штаб и пять жилых домов. В местах ударов произошли пожары.

Первоначально было известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Также россияне сегодня обстреляли из РСЗО Софиевку Херсонской области. По предварительной информации, погибла гражданская, еще один человек получил ранения.

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