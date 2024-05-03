Українські прикордонники виявили скрипку Страдіварі при спробі її вивозу закордон

Українські прикордонники запобігли спробі нелегально вивезти з України в Польщу унікальну скрипку Страдіварі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Прикордонники спільно з митниками запобігли вивезенню за кордон скрипки «Antonius Stradivarius» 1713 року виробництва", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що музичний інструмент оглядова група знайшла у багажному відділенні автомобіля, який прямував до Польщі.
Вато зауважити, що майстер Страдіварі виготовив близько 2500 смичкових інструментів, з яких збереглося безперечно справжніх 732, в тому рахунку 632 скрипки.
Дані вироби є унікальними та часто презентуються на виставках світових музеїв, як справжні витвори мистецтва. Зокрема, вартість такої скрипки може сягати понад 15 мільйонів доларів.
Нагадаємо, аналогічна ситуація сталась в Одеській області, де митники запобігли спробі нелегально вивезти з України скрипку Страдіварі в Болгарію.
Також раніше стало відомо, що Україні повернули стародавні мечі, які росіяни хотіли ввезти до США.
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