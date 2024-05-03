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Украинские пограничники обнаружили скрипку Страдивари при попытке ее вывоза за границу

Фото: ГНСУ обнаружила скрипку Страдивари (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники предотвратили попытку нелегально вывезти из Украины в Польшу уникальную скрипку Страдивари.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничники совместно с таможенниками предотвратили вывоз за границу скрипки "Antonius Stradivarius" 1713 года производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что музыкальный инструмент группа обнаружила в багажном отделении автомобиля, который направлялся в Польшу.

Стоит отметить, что мастер Страдивари изготовил около 2500 смычковых инструментов, из которых сохранилось бесспорно настоящих 732, в том счете 632 скрипки.

Данные изделия уникальны и часто презентуются на выставках мировых музеев, как настоящие произведения искусства. В частности, стоимость такой скрипки может достигать более 15 миллионов долларов.

Фото: извлечение скрипки Страдивари из машины, водитель которой пытался уехать в Польшу (t.me/DPSUkr)

Уникальные исторические вещи из Украины

Напомним, аналогичная ситуация произошла в Одесской области, где таможенники предотвратили попытку нелегально вывезти из Украины скрипку Страдивари в Болгарию.

Ранее стало известно, что Украине вернули древние мечи, которые россияне хотели ввезти в США.

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