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Українець намагався незаконно вивезти в Болгарію скрипку Страдіварі

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Одеса, П'ятниця 14 квітня 2023 16:33
Українець намагався незаконно вивезти в Болгарію скрипку Страдіварі Ілюстративне фото: українець намагався незаконно вивезти в Болгарію скрипку Страдіварі (flickr by Matt Williams)
Автор: Іван Носальський

Одеські митники запобігли спробі нелегально вивезти з України в Болгарію скрипку Страдіварі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську митницю у Facebook.

"Старовинну скрипку геніального майстра намагався вивезти громадянин України, через пункт пропуску "Орлівка" прямував до Болгарії автомобілем", - сказано в повідомленні митників.

Фото: скрипка Страдіварі, яку хотіли вивезти до Болгарії (facebook.com/ODcustomsUA)

Правопорушник під час проходження митного контролю намагався проїхати через "зелений коридор". Він запевняв, що він не має товарів, які вимагають письмового декларування.

Митники вирішили все одно направити його в "червоний коридор" на підставі оцінки та аналізу ризиків.

Під час перевірки у багажному відділенні авто на самому дні серед пакетів та валіз у картонній коробці було виявлено футляр зі скрипкою. На нижній деці музичного інструменту - напис "Antonius Stradiuarius cremonensis facibat annо 1742". У футлярі знаходилися смичок та набір струн, виготовлені за радянських часів.

"Жодних дозвільних документів на їх вивезення з України у громадянина не виявилося. Музичний інструмент з ознаками старовини, смичок та набір струн вилучено. Їх цінність та вартість визначить відповідна експертиза, а подальшу долю - суд", - додають у митниці.

Варто зауважити, що вартість скрипки Страдіварі може сягати понад 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україні повернули стародавні мечі, які росіяни хотіли ввезти до США.

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