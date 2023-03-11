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Україні повернули стародавні мечі, які росіяни намагалися ввезти до США

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Субота 11 березня 2023 15:52
Україні повернули стародавні мечі, які росіяни намагалися ввезти до США Фото: Україні повернули стародавні мечі, які росіяни намагалися ввезти до США (mkip.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

На території Посольства України в США відбулася офіційна церемонія повернення Україні культурних та історичних цінностей. Їх затримали у вересні минулого року митно-прикордонною службою США при спробі незаконного ввезення з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства культури та інформаційної політики України.

Серед повернутих артефактів є наступні об'єкти:

  • мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст. до н.е.;
  • крем’яна шліфована сокира датована III тисячоліттям до н.е.;
  • половецькі шаблі часів давньоруської держави ХІ-ХІІ ст.

"Ми повернемо все, що вкрала у нас Росія - території, людей, предмети мистецтва та культурну спадщину. Починаємо вже зараз. Дякую правоохоронним органам США та України, послу України в США Оксані Маркаровій та всім причетним, що здійснили таку операцію", - заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Надалі буде вирішуватися питання транспортування на територію України врятованих цінностей.

Нагадаємо, що російські окупанти вивезли всі фонди Каховського історичного музею до тимчасово окупованого Криму.

З початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили щонайменше 553 об'єкти української культурної спадщини.

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