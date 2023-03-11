Україні повернули стародавні мечі, які росіяни намагалися ввезти до США

На території Посольства України в США відбулася офіційна церемонія повернення Україні культурних та історичних цінностей. Їх затримали у вересні минулого року митно-прикордонною службою США при спробі незаконного ввезення з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства культури та інформаційної політики України.