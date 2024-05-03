Українські прикордонники пройшли курс бойової підготовки у Франції (відео)

Так, за програмою військовослужбовці навчались діяти поодинці, невеликими групами й у складі підрозділу під час виконання завдань у лісистій місцевості та міській забудові.

"Окремо пройшли курс і снайпери та оператори БпЛА. Прикордонники під керівництвом іноземних інструкторів навчалися найголовнішого, що є на війні - вижити за будь-яких умов та знищити ворога усіма можливими способами й різними видами озброєння", - йдеться в повідомленні.