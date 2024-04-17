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Прикордонники пройшли бойове злагодження на півночі України (відео)

Україна, Середа 17 квітня 2024 08:49
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Прикордонники пройшли бойове злагодження на півночі України (відео) Фото: прикордонники пройшли бойове злагодження на півночі України (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники пройшли бойове злагодження на півночі України. Зокрема, опрацьовувалися тактика, стрільби, надання допомоги та евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Особлива увага надавалася переміщенню на полі бою, зайняттю позицій та організації оборони", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в ході навчань бійці ДПСУ вчилися складати картки вогню та здійснювати управління в ході оборонного бою.

"Обов’язковим елементом для відпрацювання були бойові стрільби. Для максимального наближення до реалій здійснювалася імітація авіаційного та артилерійського обстрілів", - зазначили прикордонники.

Ситуація на півночі України

За даними Генштабу ЗСУ на 17 квітня на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Як розповідав ще у лютому 2024 року екс-командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, на лінії боєвого зіткнення на кордоні з РФ на півночі перебуває близько 21 тисячі особового складу окупантів, що складають два угруповання. Що стосується кордону з Білоруссю, то на той момент там перебували 1800 військових.

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