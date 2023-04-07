Прикордонники показали, як проходить навчання бійців "Гвардії наступу" (відео)
Бійці "Гвардія наступу" продовжують проходити навчання. Бригада "Сталевий кордон" показала, як готується до контрнаступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.
Бійці проходять тренування зі стрільби та тактичної медицини. Навчання відбуваються під керівництвом досвідчених інструкторів.
"Їх мета - вигнати останнього окупанта з нашої землі та повернутись на кордони 1991 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за два місяці понад 35 тисяч добровольців подали заявки, щоб приєднатися до "Гвардії наступу".
Наприкінці березня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що запис до "Гвардії наступу" призупинено, але продовжується набір у резерв.
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