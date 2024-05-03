RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские пограничники прошли курс боевой подготовки во Франции (видео)

Фото: украинские пограничники прошли курс учений во Франции (rbc.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники прошли курс по боевой подготовке на территории Французской Республики. Во время учений отрабатывались разные методы противодействия врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, по программе военнослужащие обучались действовать в одиночку, небольшими группами и в составе подразделения при выполнении задач в лесной местности и городской застройке.

"Отдельно прошли курс и снайперы и операторы БпЛА. Пограничники под руководством иностранных инструкторов учились самого главного, что есть на войне - выжить в любых условиях и уничтожить врага всеми возможными способами и разными видами вооружения", - говорится в сообщении.

Обучение украинских пограничников

Напомним, недавно украинские пограничники прошли боевое согласование на севере Украины. В частности, прорабатывались тактика, стрельбы, оказание помощи и эвакуация.

Также бойцы "Гвардия наступления" в прошлом месяце проходили обучение по подготовке к контрнаступлению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияДПСУ