Украинские пограничники прошли курс боевой подготовки во Франции (видео)

Так, по программе военнослужащие обучались действовать в одиночку, небольшими группами и в составе подразделения при выполнении задач в лесной местности и городской застройке.

"Отдельно прошли курс и снайперы и операторы БпЛА. Пограничники под руководством иностранных инструкторов учились самого главного, что есть на войне - выжить в любых условиях и уничтожить врага всеми возможными способами и разными видами вооружения", - говорится в сообщении.