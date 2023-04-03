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Українські прикордонники пройдуть курс психологічної підтримки в Латвії

Фото: Офіцери держприкордонслужби України пройдуть у Латвії курси психологічної підтримки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Латвія організує курс психологічної підтримки для офіцерів державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DELFI.

Заняття з фізкультури та курси психологічної підтримки в Юрмалі проведуть для прикордонників з України. До першої групи в червні буде зараховано до 40 учасників. Подальший набір офіцерів ДПСУ заплановано у групах до 12 осіб.

Загалом курс психологічної підтримки пройдуть до 100 українських прикордонників. Наших воїнів доставлять з українсько-польського кордону. Транспорт для цього надасть Прикордонна служба Латвії.

Раніше ми писали, Латвія закликала запровадити нові санкції проти Росії та Білорусі після заяви російського диктатора Володимира Путіна про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі

Нагадаємо, у Литві розкритикували рішення МОК допустити спортсменів з Росії та Білорусі до участі в Олімпіаді.

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