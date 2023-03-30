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Литва розкритикувала рішення МОК допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді

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Четвер 30 березня 2023 07:20
Литва розкритикувала рішення МОК допустити росіян та білорусів до участі в Олімпіаді Фото: Литва розкритикувала МОК за допуск росіян та білорусів до участі в Олімпіаді (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити російських та білоруських спортсменів до змагань викликає величезне розчарування.

Про це заявила міністр освіти, науки та спорту Латвії Юргіта Шюгждінене, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі.

"МОК стверджує, що у змаганнях не зможуть брати участь лише спортсмени, які активно підтримують війну. Дуже цікаво, що в даному контексті означає активно?", - сказала міністер.

Шюгждінене також відзначила, що Литва має продовжувати роботу на тим, щоб міжнародні федерації "не втратили голову" і не змінили вже ухвалені рішення про недопуск російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях.

Раніше ми писали, в ОП вважають, що Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах вирішив вбити репутацію МОК своїм рішенням допустити росіян та білорусів до змагань.

Нагадаємо, на Європейські ігри-2023 не допустять спортсменів із РФ і Білорусі.

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