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Украинские пограничники пройдут курс психологической поддержки в Латвии

Фото: Офицеры госпогранслужбы Украины пройдут в Латвии курсы психологической поддержки (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Латвия организует курс психологической поддержки для офицеров государственной пограничной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DELFI.

Занятия по физкультуре и курсы психологической поддержки в Юрмале проведут для пограничников из Украины. В первую группу в июне войдет до 40 участников. Дальнейший набор офицеров ГПСУ запланирован в группах до 12 человек.

В общей сложности курс психологической поддержки пройдут до 100 украинских пограничников. Наши воины будут доставлены с украинско-польской границы. Транспорт для этого предоставит Пограничная служба Латвии.

Ранее мы писали, что Латвия призвала ввести новые санкции против России и Беларуси после заявления российского диктатора Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Напомним, в Литве раскритиковали решение МОК допустить спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде.

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