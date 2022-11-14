Українські прикордонники повернулися до Херсона (відео)

Українські прикордонники повернулися до звільненого від російських окупантів Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Військові урочисто підняли державний прапор та оглянули будівлю ДПСУ, яка значно постраждала через бойові дії.

"Херсонський прикордонний загін повернувся до Херсона, на своє постійне місце дислокації", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Херсон окупували з 2 березня 2022 року.

Майже через 8 місяців, 11 листопада, в ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ входять до міста, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Сьогодні стало відомо, що деокупований Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.