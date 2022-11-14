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Украинские пограничники вернулись в Херсон (видео)

Фото: украинские пограничники вернулись в Херсон (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники вернулись в освобожденный от российских оккупантов Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Херсонский пограничный отряд вернулся в Херсон, на свое постоянное место дислокации", - говорится в сообщении.

Военные торжественно подняли государственный флаг и осмотрели здание ГПСУ, которое значительно пострадало из-за боевых действий.

Как известно, Херсон был оккупирован со 2 марта 2022 года.

Спустя почти 8 месяцев, 11 ноября, в ГУР подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ входят в город, а пути отступления россиян находятся под огневым контролем украинских защитников.

Сегодня стало известно, что деоккупированный Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский.

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