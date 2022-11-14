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Українські прикордонники повернулися до Херсона (відео)

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Херсон, Понеділок 14 листопада 2022 13:25
Українські прикордонники повернулися до Херсона (відео) Фото: українські прикордонники повернулися до Херсона (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники повернулися до звільненого від російських окупантів Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Херсонський прикордонний загін повернувся до Херсона, на своє постійне місце дислокації", - йдеться у повідомленні.

Військові урочисто підняли державний прапор та оглянули будівлю ДПСУ, яка значно постраждала через бойові дії.

Як відомо, Херсон окупували з 2 березня 2022 року.

Майже через 8 місяців, 11 листопада, в ГУР підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. ЗСУ входять до міста, а шляхи відступу росіян перебувають під вогневим контролем українських захисників.

Сьогодні стало відомо, що деокупований Херсон відвідав президент України Володимир Зеленський.

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