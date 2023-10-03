Українські прикордонники "наловили" дрони росіян маскувальною сіткою: незвичайне відео

Випущені російськими окупантами дрони для ураження позицій українських прикордонників заплуталися у маскувальній сітці, яку захисники встановили над собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Міністерства внутрішніх справ України.

Правоохоронці також опублікували відповідне відео.

На кадрах видно, як БПЛА противника застряг у петлях маскувальної сітки на одній із позиції бійців Держприкордонслужби.

Також зазначається, що внаслідок такого "прильоту" ворожих безпілотників усі прикордонники залишилися цілими та здоровими, постраждалих не було.

Коли саме бійці ДПСУ "наловили" сіткою дрони загарбників - не уточнюється. Також не говориться, на якому напрямку це сталося.

"Безпілотники росіян летіли уразити позиції прикордонників, але заплутались в маскувальній сітці. Ніхто з бійців не постраждав", - вказується в описі до відео.

Раніше повідомлялося, що український прикордонник зміг знищити зі стрілецької зброї російського дрона-вбивцю, що атакував позиції ЗСУ на півдні.

Також нещодавно віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров повідомив, що "Армія дронів" поставила новий рекорд з ураження російської техніки.