ua en ru
Вт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські прикордонники "наловили" дрони росіян маскувальною сіткою: незвичайне відео

Вівторок 03 жовтня 2023 13:31
UA EN RU
Українські прикордонники "наловили" дрони росіян маскувальною сіткою: незвичайне відео Фото: бійці ДПСУ "спіймали" російські безпілотники маскувальною сіткою (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Володимир Костирін

Випущені російськими окупантами дрони для ураження позицій українських прикордонників заплуталися у маскувальній сітці, яку захисники встановили над собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

Правоохоронці також опублікували відповідне відео.

На кадрах видно, як БПЛА противника застряг у петлях маскувальної сітки на одній із позиції бійців Держприкордонслужби.

Також зазначається, що внаслідок такого "прильоту" ворожих безпілотників усі прикордонники залишилися цілими та здоровими, постраждалих не було.

Коли саме бійці ДПСУ "наловили" сіткою дрони загарбників - не уточнюється. Також не говориться, на якому напрямку це сталося.

"Безпілотники росіян летіли уразити позиції прикордонників, але заплутались в маскувальній сітці. Ніхто з бійців не постраждав", - вказується в описі до відео.

Раніше повідомлялося, що український прикордонник зміг знищити зі стрілецької зброї російського дрона-вбивцю, що атакував позиції ЗСУ на півдні.

Також нещодавно віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров повідомив, що "Армія дронів" поставила новий рекорд з ураження російської техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронів Війна Росії проти України
NEWS
Стали відомі подробиці розстрілу військових у Києві
Стали відомі подробиці розстрілу військових у Києві
DAILY
Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського
РБК-Українаінформаційне агентство Гроші в обмін на реформи? Чому Захід ставить Україні умови і як це було до Зеленського