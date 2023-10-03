Украинские пограничники "поймали" дроны россиян маскировочной сеткой: необычное видео
Выпущенные российскими оккупантами дроны для поражения позиций украинских пограничников запутались в маскировочной сетке, которую защитники установили над собой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
Правоохранители также опубликовали соответствующее видео.
На кадрах видно, как БПЛА противника застрял в петлях маскировочной сетки на одной из позиции бойцов Госпогранслужбы.
Также отмечается, что в результате такого "прилета" вражеских беспилотников все пограничники остались целы и здоровы, пострадавших не было.
Когда именно бойцы ГПСУ "наловили" сетью дроны захватчиков - не уточняется. Также не говорится, на каком направлении это произошло.
"Беспилотники россиян летели поразить позиции пограничников, но запутались в маскировочной сетке. Никто из бойцов не пострадал", - указывается в описании к видео.
Ранее сообщалось, что украинский пограничник смог уничтожить из стрелкового оружия российского дрона-убийцу, атаковавшего позиции ВСУ на юге.
Также недавно вице-премьер-министр Михаил Федоров сообщил, что "Армия дронов" поставила новый рекорд по поражению российской техники.
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