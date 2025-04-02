Українські полярники розповіли, як "полювали" на мікропластик в Антарктиці (фото)

Чи є в Антарктиці мікропластик: що відомо про дослідження

Українські вчені розповіли, що серед багажу, з яким полярники повертаються з Антарктики в Україну, є "порожні сітки".

"Але насправді це - унікальний матеріал для аналізу наявності мікропластику в прісних водах крижаного континенту", - зауважили у НАНЦ.

Сітки, що "ловлять" мікропластик (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Відомо, що мікропластик - дуже дрібний пластик (менш як 5 мм), який є надзвичайно шкідливим для живих істот (потрапляючи в організм з їжею, він може забити травну систему).

Уточнюється, що за даними Програми моніторингу та оцінки Арктики (AMAP) мікропластик вже знайшли:

в арктичному снігу;

у морському льоду;

у морській воді;

в донних відкладах, відібраних з океану;

на пляжах.

Мікропластик знаходять у багатьох локаціях (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Тепер Латвійський інститут гідроекології Latvijas Hidroekoloģijas institūts (в межах ініціативи IceMicroplastic) почав дослідження наявності мікропластику у прісних водах паралельно в Арктиці та Антарктиці.

Повідомляється, що в Антарктиці ця робота триває спільно з НАНЦ.

"Українська полярниця Марта Дзинда відібрала зразки на материку поблизу "Вернадського" для подальшого вивчення в Латвії", - розповіли в науковому центрі.

Зразки, які відбирають в межах дослідження (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Вона "ловила" мікропластик спеціальною пасткою у вигляді сітки, яку встановлювала на льодовиковому струмку (такі сітки були розроблені в межах кампанії ЄС "Пластикові пірати").

Одна зі встановлених сіток (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Зазначається, що пастку ставили на 6-24 години. Впродовж цього часу через неї проходив потік прісної води, після чого її знімали та пакували.

"Загалом було заплановано встановити 9 таких сіток. На жаль, одну з них забрав із собою прилив на початку досліджень, тож всі наступні встановлювали з урахуванням цього фактору", - розповіли у НАНЦ.

Пакування сітки з відібраними зразками (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

За словами Дзинди (яка працювала разом із сисадміном 29-ї УАЕ Олександром Мацібурою), така робота займала багато часу.

"Ми інколи проводили по 7-8 годин у човні, бо нашим пріоритетом є материкові струмки. А тут треба враховувати погоду й льодову. Материк важкодоступний", - пояснила вона.

Полярники під час роботи (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

У підсумку вдалось успішно поставити, зняти та запакувати вісім пасток. Тепер полярники везуть їх в Україну.

"Далі сітки надішлють в Латвію, де за участі українських науковців їхній вміст проаналізують у спеціалізованій лабораторії. Якщо вчені отримають негативний результат (відсутність частинок мікропластику), це буде гарна новина. Якщо ж мікропластик знайдуть, то далі важливо буде зрозуміти, як його частинки потрапили в льодовикову воду", - підсумували у НАНЦ.

Публікація НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)