Українські полярники розповіли, як "полювали" на мікропластик в Антарктиці (фото)

Українські полярники розповіли, як "шукали" мікропластик у прісних водах Антарктики. Дослідження в межах ініціативи IceMicroplastic проводить Латвійський інститут гідроекології.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
Українські вчені розповіли, що серед багажу, з яким полярники повертаються з Антарктики в Україну, є "порожні сітки".
"Але насправді це - унікальний матеріал для аналізу наявності мікропластику в прісних водах крижаного континенту", - зауважили у НАНЦ.
Відомо, що мікропластик - дуже дрібний пластик (менш як 5 мм), який є надзвичайно шкідливим для живих істот (потрапляючи в організм з їжею, він може забити травну систему).
Уточнюється, що за даними Програми моніторингу та оцінки Арктики (AMAP) мікропластик вже знайшли:
Тепер Латвійський інститут гідроекології Latvijas Hidroekoloģijas institūts (в межах ініціативи IceMicroplastic) почав дослідження наявності мікропластику у прісних водах паралельно в Арктиці та Антарктиці.
Повідомляється, що в Антарктиці ця робота триває спільно з НАНЦ.
"Українська полярниця Марта Дзинда відібрала зразки на материку поблизу "Вернадського" для подальшого вивчення в Латвії", - розповіли в науковому центрі.
Вона "ловила" мікропластик спеціальною пасткою у вигляді сітки, яку встановлювала на льодовиковому струмку (такі сітки були розроблені в межах кампанії ЄС "Пластикові пірати").
Зазначається, що пастку ставили на 6-24 години. Впродовж цього часу через неї проходив потік прісної води, після чого її знімали та пакували.
"Загалом було заплановано встановити 9 таких сіток. На жаль, одну з них забрав із собою прилив на початку досліджень, тож всі наступні встановлювали з урахуванням цього фактору", - розповіли у НАНЦ.
За словами Дзинди (яка працювала разом із сисадміном 29-ї УАЕ Олександром Мацібурою), така робота займала багато часу.
"Ми інколи проводили по 7-8 годин у човні, бо нашим пріоритетом є материкові струмки. А тут треба враховувати погоду й льодову. Материк важкодоступний", - пояснила вона.
У підсумку вдалось успішно поставити, зняти та запакувати вісім пасток. Тепер полярники везуть їх в Україну.
"Далі сітки надішлють в Латвію, де за участі українських науковців їхній вміст проаналізують у спеціалізованій лабораторії. Якщо вчені отримають негативний результат (відсутність частинок мікропластику), це буде гарна новина. Якщо ж мікропластик знайдуть, то далі важливо буде зрозуміти, як його частинки потрапили в льодовикову воду", - підсумували у НАНЦ.
Нагадаємо, раніше українські полярники розповіли, як минула найхолодніша за 6 років полярна зима біля "Академіка Вернадського".
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