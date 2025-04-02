Украинские полярники рассказали, как "охотились" на микропластик в Антарктике (фото)

Есть ли в Антарктике микропластик: что известно об исследовании

Украинские ученые рассказали, что среди багажа, с которым полярники возвращаются из Антарктики в Украину, есть "пустые сетки".

"Но на самом деле это - уникальный материал для анализа наличия микропластика в пресных водах ледяного континента", - отметили в НАНЦ.

Сетки, которые "ловят" микропластик (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Известно, что микропластик - очень мелкий пластик (менее 5 мм), который является чрезвычайно вредным для живых существ (попадая в организм с пищей, он может забить пищеварительную систему).

Уточняется, что по данным Программы мониторинга и оценки Арктики (AMAP) микропластик уже нашли:

в арктическом снегу;

в морском льду;

в морской воде;

в донных отложениях, отобранных из океана;

на пляжах.

Микропластик находят во многих локациях (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Теперь Латвийский институт гидроэкологии Latvijas Hidroekoloģijas institūts (в рамках инициативы IceMicroplastic) начал исследования наличия микропластика в пресных водах параллельно в Арктике и Антарктике.

Сообщается, что в Антарктике эта работа продолжается совместно с НАНЦ.

"Украинская полярница Марта Дзинда отобрала образцы на материке вблизи "Вернадского" для дальнейшего изучения в Латвии", - рассказали в научном центре.

Образцы, которые отбирают в рамках исследования (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Она "ловила" микропластик специальной ловушкой в виде сетки, которую устанавливала на ледниковом ручье (такие сетки были разработаны в рамках кампании ЕС "Пластиковые пираты").

Одна из установленных сеток (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Отмечается, что ловушку ставили на 6-24 часа. В течение этого времени через нее проходил поток пресной воды, после чего ее снимали и паковали.

"Всего было запланировано установить 9 таких сеток. К сожалению, одну из них забрал с собой прилив в начале исследований, поэтому все последующие устанавливали с учетом этого фактора", - рассказали в НАНЦ.

Упаковка сетки с отобранными образцами (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

По словам Дзинды (которая работала вместе с сисадмином 29-й УАЭ Александром Мацибурой), такая работа занимала много времени.

"Мы иногда проводили по 7-8 часов в лодке, потому что нашим приоритетом являются материковые ручьи. А здесь нужно учитывать погоду и ледовую. Материк труднодоступен", - объяснила она.

Полярники во время работы (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

В итоге удалось успешно поставить, снять и упаковать восемь ловушек. Теперь полярники везут их в Украину.

"Далее сетки отправят в Латвию, где при участии украинских ученых их содержание проанализируют в специализированной лаборатории. Если ученые получат отрицательный результат (отсутствие частиц микропластика), это будет хорошая новость. Если же микропластик найдут, то дальше важно будет понять, как его частицы попали в ледниковую воду", - подытожили в НАНЦ.

Публикация НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)