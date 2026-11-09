Українські полярники показали унікальну "мильну бульбашку" в небі біля "Вернадського" (фото)

Українські полярники помітили біля антарктичної станції "Академік Вернадський" іризацію перистих хмар. Дивовижне явище в небі було схожим на велику "мильну бульбашку".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
У НАНЦ розповіли, що українські полярники біля "Вернадського" зазнімкували дивовижне явище - іризацію перистих хмар.
"Це має вигляд нерівної кольорової плями на небі: неначе там летить велика мильна бульбашка", - уточнили науковці.
Повідомляється, що такий оптичний ефект виникає тоді, коли сонячне світло огинає дрібні перешкоди й проникає за них (дифракція).
Після цього світлові хвилі накладаються одна на одну, створюючи кольорові переливи (інтерференція).
"У перистих хмарах такими перешкодами є дрібні кристали льоду, з яких вони переважно складаються", - пояснили в НАНЦ.
Йдеться про хмари верхнього ярусу, які в полярних регіонах "живуть" на висотах 4-6 км (де температура від -20°С та нижче).
Вони - легкі та прозорі, тож на них добре видно кольорову "гру" світла.
Характер іризації, за даними спеціалістів, залежить від:
"Але що цікаво - кольори завжди розташовані нерівномірно, повторюючи структуру хмари", - зауважили в НАНЦ.
Саме це головним чином відрізняє іризацію від інших подібних явищ - вінця або гало.
Останні мають чітку форму кола й розташовані симетрично відносно джерела світла (хоча й із різним радіусом).
Тим часом форма іризації залежить від обрисів хмари.
"До речі, це явище частіше можна спостерігати на хмарах нижнього та середнього ярусів, однак лише на їхніх краях. Це пов'язано з тим, що такі хмари - непрозорі, але водночас мають прозорі краї", - підсумували в НАНЦ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українські полярники зафіксували історичний температурний рекорд.
Крім того, в нічному небі поблизу станції "Академік Вернадський" показались неймовірне червонувате полярне сяйво та дві сусідні галактики.
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