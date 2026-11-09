Українські полярники показали унікальну "мильну бульбашку" в небі біля "Вернадського" (фото)

Що таке іризація та за яких умов виникає це явище

У НАНЦ розповіли, що українські полярники біля "Вернадського" зазнімкували дивовижне явище - іризацію перистих хмар.

"Це має вигляд нерівної кольорової плями на небі: неначе там летить велика мильна бульбашка", - уточнили науковці.

Повідомляється, що такий оптичний ефект виникає тоді, коли сонячне світло огинає дрібні перешкоди й проникає за них (дифракція).

Після цього світлові хвилі накладаються одна на одну, створюючи кольорові переливи (інтерференція).

Іризація перистих хмар біля "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Анжеліка Ганчук)

"У перистих хмарах такими перешкодами є дрібні кристали льоду, з яких вони переважно складаються", - пояснили в НАНЦ.

Йдеться про хмари верхнього ярусу, які в полярних регіонах "живуть" на висотах 4-6 км (де температура від -20°С та нижче).

Вони - легкі та прозорі, тож на них добре видно кольорову "гру" світла.

Характер іризації, за даними спеціалістів, залежить від:

розмірів кристалів;

їхньої форми;

їхнього розподілу.

"Але що цікаво - кольори завжди розташовані нерівномірно, повторюючи структуру хмари", - зауважили в НАНЦ.

Саме це головним чином відрізняє іризацію від інших подібних явищ - вінця або гало.

Характер іризації залежить від кількох різних факторів (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Анжеліка Ганчук)

Останні мають чітку форму кола й розташовані симетрично відносно джерела світла (хоча й із різним радіусом).

Тим часом форма іризації залежить від обрисів хмари.

"До речі, це явище частіше можна спостерігати на хмарах нижнього та середнього ярусів, однак лише на їхніх краях. Це пов'язано з тим, що такі хмари - непрозорі, але водночас мають прозорі краї", - підсумували в НАНЦ.