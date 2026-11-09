Украинские полярники показали уникальный "мыльный пузырь" в небе возле "Вернадского" (фото)

Украинские полярники заметили возле антарктической станции "Академик Вернадский" иризацию перистых облаков. Удивительное явление в небе походило на большой "мыльный пузырь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Что такое иризация и при каких условиях возникает это явление

В НАНЦ рассказали, что украинские полярники возле "Вернадского" засняли удивительное явление - иризацию перистых облаков.

"Это выглядит как неровное цветное пятно на небе: как будто там летит большой мыльный пузырь", - уточнили ученые.

Сообщается, что такой оптический эффект возникает, когда солнечный свет огибает мелкие препятствия и проникает за них (дифракция).

После этого световые волны накладываются друг на друга, создавая цветные переливы (интерференция).

Иризация перистых облаков возле "Вернадского" (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Анжелика Ганчук)

"В перистых облаках такими препятствиями являются мелкие кристаллы льда, из которых они преимущественно состоят", - объяснили в НАНЦ.

Речь идет об облаках верхнего яруса, которые в полярных регионах "живут" на высотах 4-6 км (где температура от -20°С и ниже).

Они - легкие и прозрачные, поэтому на них хорошо видна цветная "игра" света.

Характер иризации, по данным специалистов, зависит от:

размеров кристаллов;

их формы;

их распределения.

"Но что интересно - цвета всегда расположены неравномерно, повторяя структуру облака", - отметили в НАНЦ.

Именно это главным образом отличает иризацию от других подобных явлений - венца или гало.

Характер иризации зависит от нескольких разных факторов (фото: facebook.com/AntarcticCenter/Анжелика Ганчук)

Последние имеют четкую форму круга и расположены симметрично по отношению к источнику света (хотя и с разным радиусом).

Между тем форма иризации зависит от очертаний облака.

"Кстати, это явление чаще можно наблюдать на облаках нижнего и среднего ярусов, однако только на их краях. Это связано с тем, что такие облака - непрозрачные, но в то же время имеют прозрачные края", - подытожили в НАНЦ.