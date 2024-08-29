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Українські плавці завоювали ще три медалі на Паралімпіаді-2024

Фото: українські плавці завоювали ще три медалі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські плавці завоювали ще три медалі на цьогорічній Паралімпіаді-2024, яка проходить в Парижі. Цього разу нагороди вибороли українці в плаванні вільним стилем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Другу медаль за сьогодні принесла Україні плавчиня Анна Гонтар. Дівчина виборола "бронзу" на 50-метрівці вільним стилем у класі S6.

Зауважимо, що це вже друга медаль для Гонтар на Паралімпіадах: у Токіо-2020 вона також здобула нагороду на 50-метрівці вільним стилем.

І відразу за нею  нагороду отримав українець Олександр Комаров. Плавець став бронзовим призером на 200-метрівці вільним стилем (клас S5).

Для Комарова це перша медаль на Паралімпіадах за вісім років. У Ріо-де-Жанейро він здобув золоту та бронзову нагороди.

Четверту медаль за день для України на Паралімпіаді-2024 виборола Ірина Пойда. Вона стала срібною призеркою 200-метрівки вільним стилем (клас S5).

Зазначимо, що це дебютна медаль для українки на Паралімпійських іграх-2024.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Україна здобула першу медаль на Паралімпіаді-2024. Нагороду виборов український плавець Антон Коль.

Ми писали, що 28 серпня в Парижі пройшла урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024. РБК-Україна зібрало інформацію про цьогорічне відкриття змагань.

Водночас РБК-Україна повідомляло, скільки спортсменів на Паралімпіаду до Парижу цього року відправить Україна.

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