Українські плавці завоювали ще три медалі на Паралімпіаді-2024

Другу медаль за сьогодні принесла Україні плавчиня Анна Гонтар. Дівчина виборола "бронзу" на 50-метрівці вільним стилем у класі S6.

Зауважимо, що це вже друга медаль для Гонтар на Паралімпіадах: у Токіо-2020 вона також здобула нагороду на 50-метрівці вільним стилем.

І відразу за нею нагороду отримав українець Олександр Комаров. Плавець став бронзовим призером на 200-метрівці вільним стилем (клас S5).

Для Комарова це перша медаль на Паралімпіадах за вісім років. У Ріо-де-Жанейро він здобув золоту та бронзову нагороди.

Четверту медаль за день для України на Паралімпіаді-2024 виборола Ірина Пойда. Вона стала срібною призеркою 200-метрівки вільним стилем (клас S5).

Зазначимо, що це дебютна медаль для українки на Паралімпійських іграх-2024.