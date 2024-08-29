Украинские пловцы завоевали еще три медали на Паралимпиаде-2024

Украинские пловцы завоевали еще три медали на нынешней Паралимпиаде-2024, которая проходит в Париже. На этот раз награды завоевали украинцы в плавании вольным стилем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Вторую медаль за сегодня принесла Украине пловчиня Анна Гонтарь. Девушка завоевала "бронзу" на 50-метровке свободным стилем в классе S6.
Заметим, что это уже вторая медаль для Гонтарь на Паралимпиадах: в Токио-2020 она также получила награду на 50-метровке свободным стилем.
И сразу за ней награду получил украинец Александр Комаров. Пловец стал бронзовым призером на 200-метровке свободным стилем (класс S5).
Для Комарова это первая медаль на Паралимпиадах за восемь лет. В Рио-де-Жанейро он получил золотую и бронзовую награды.
Четвертую медаль за день для Украины на Паралимпиаде-2024 получила Ирина Пойда. Она стала серебряным призером 200-метровки вольным стилем (класс S5).
Отметим, что это дебютная медаль для украинки на Паралимпийских играх-2024.
Напомним, что ранее сегодня Украина получила первую медаль на Паралимпиаде-2024. Награду завоевал украинский пловец Антон Коль.
Мы писали, что 28 августа в Париже прошла торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024. РБК-Украина собрала информацию об открытии соревнований в этом году.
В то же время РБК-Украина сообщало, сколько спортсменов на Паралимпиаду в Париж в этом году отправит Украину.
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