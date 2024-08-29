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Украинские пловцы завоевали еще три медали на Паралимпиаде-2024

Фото: украинские пловцы завоевали еще три медали (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пловцы завоевали еще три медали на нынешней Паралимпиаде-2024, которая проходит в Париже. На этот раз награды завоевали украинцы в плавании вольным стилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Вторую медаль за сегодня принесла Украине пловчиня Анна Гонтарь. Девушка завоевала "бронзу" на 50-метровке свободным стилем в классе S6.

Заметим, что это уже вторая медаль для Гонтарь на Паралимпиадах: в Токио-2020 она также получила награду на 50-метровке свободным стилем.

И сразу за ней награду получил украинец Александр Комаров. Пловец стал бронзовым призером на 200-метровке свободным стилем (класс S5).

Для Комарова это первая медаль на Паралимпиадах за восемь лет. В Рио-де-Жанейро он получил золотую и бронзовую награды.

Четвертую медаль за день для Украины на Паралимпиаде-2024 получила Ирина Пойда. Она стала серебряным призером 200-метровки вольным стилем (класс S5).

Отметим, что это дебютная медаль для украинки на Паралимпийских играх-2024.

Напомним, что ранее сегодня Украина получила первую медаль на Паралимпиаде-2024. Награду завоевал украинский пловец Антон Коль.

Мы писали, что 28 августа в Париже прошла торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024. РБК-Украина собрала информацию об открытии соревнований в этом году.

В то же время РБК-Украина сообщало, сколько спортсменов на Паралимпиаду в Париж в этом году отправит Украину.

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