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Українські піротехніки знешкодили більше 300 тисяч вибухонебезпечних предметів

Фото: в Україні знешкодили 300 тисяч снарядів, мін та бомб (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За весь час повномасштабного вторгнення українські піротехніки знешкодили понад 300 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що крім іншого, піротехніки знешкодили 2155 авіаційних бомб та три тисячі кілограмів вибухової речовини. Станом на 11 грудня вони убезпечили територію площею 76,4 тисячі га.

Нагадаємо, що в Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися поліцейські, внаслідок чого 4 людини загинуло.

Раніше ми писали, що втікаючи з Харківської області російські окупанти, залишили мінний коридор, який вчасно знайшли та знешкодили українські захисники.

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