За все время полномасштабного вторжения украинские пиротехники обезвредили более 300 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Среди остального, пиротехники обезвредили 2155 авиационных бомб и три тысячи килограммов взрывчатого вещества. По состоянию на 11 декабря они обезопасили территорию площадью 76,4 тысяч га.

Напомним, что в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались полицейские, в результате чего 4 человека погибли.

Ранее мы писали, что убегая из Харьковской области российские оккупанты, оставили минный коридор, который вовремя нашли и обезвредили украинские защитники.

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