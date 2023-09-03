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Зеленский про навчання пілотів на F-16: є дуже важлива домовленість про тренування у Франції

Неділя 03 вересня 2023 22:58
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Зеленский про навчання пілотів на F-16: є дуже важлива домовленість про тренування у Франції Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський домовився з президентом Франції Еммануелем Макроном про тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

"І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів - наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою", - заявив він.

F-16 для України

Низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилась провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. США, зі свого боку, також підтвердили початок навчання у жовтні на базі Національної гвардії в штаті Аризона.

Після візиту президента до Європи стало відомо про домовленості щодо передачі F-16. Йдеться про допомогу з боку Нідерландів, Данії й Норвегії, які готові передати щонайменше 61 винищувач.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що частина українських пілотів, яка проходить навчання у Данії, вже готова розпочати льотні тренування.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

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