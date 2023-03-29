Винищувачі Mirage не відповідають вимогам України: Резніков назвав причини

Винищувачі Mirage 2000 не відповідають декільком важливим характеристикам, які Україна вважає за пріоритетні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова під час брифінгу .

Він нагадав, що зараз українські пілоти вже мають винищувачі МіГ-29, які схожі за характеристиками з Mirage 2000.

"Ворог, користуючись Су-35, може бачити на понад 200 км, а стріляти на понад 140 км. Mirage (як і МіГ-29 - ред.) - це літак, який бачить на 60 км, а стріляє на 30 км. Тому давайте будемо реалістами, що ми із задоволенням прийматимемо будь-які авіаційні платформи, але основний бойовий літак має бути більш сучасним, з можливістю бачити на понад 200 км і вражати на понад 150 км", - зазначив Резніков.

Він також розвінчав чутки про плани Франції передати Mirage 2000 Україні, які раніше розповсюдив портал Intelligence Online.

"Хоча це і хороша матеріалізація ідеї, але не можу підтвердити, що Mirage буде передано Україні", - додав міністр.