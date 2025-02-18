Українські пілоти FPV-дронів знищили бронетехніку росіян на Сіверському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Сіверському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, російські війська безуспішно намагаються прорвати оборонні укріплення Збройних Сил України.

Пілоти FPV-дронів, які входять до складу зведеної групи РУБпАК, ведуть спостереження за переміщенням ворожої бронетехніки, що залучається до штурмових операцій.

Оператори безпілотників, використовуючи високоточні ударні системи, завдали прицільних ударів по ворожих укриттях та живій силі противника, значно ускладнили його здатність до подальших наступальних дій.

Це демонструє ефективність застосування FPV-дронів у знищенні ворожих сил та техніки, що дозволяє з мінімальними втратами для українських військ знижувати боєздатність ворога.

У поєднанні з іншими засобами вогневого ураження ці дрони є важливим елементом на передовій, значно підвищуючи ефективність оборони.