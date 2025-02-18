Українські пілоти FPV-дронів знищили бронетехніку росіян на Сіверському напрямку
Пілоти FPV-дронів ЗСУ знищили бронетехніку російських військ на Сіверському напрямку. Удари українських безпілотників ускладнили наступальні дії агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Сіверському напрямку тривають інтенсивні бойові дії, російські війська безуспішно намагаються прорвати оборонні укріплення Збройних Сил України.
Пілоти FPV-дронів, які входять до складу зведеної групи РУБпАК, ведуть спостереження за переміщенням ворожої бронетехніки, що залучається до штурмових операцій.
Оператори безпілотників, використовуючи високоточні ударні системи, завдали прицільних ударів по ворожих укриттях та живій силі противника, значно ускладнили його здатність до подальших наступальних дій.
Це демонструє ефективність застосування FPV-дронів у знищенні ворожих сил та техніки, що дозволяє з мінімальними втратами для українських військ знижувати боєздатність ворога.
У поєднанні з іншими засобами вогневого ураження ці дрони є важливим елементом на передовій, значно підвищуючи ефективність оборони.
Ситуація на напрямках
Протягом минулої доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, найбільше з яких відзначалося на Покровському та Новопавлівському напрямках, де ворог активно тиснув на оборонні позиції Збройних Сил України.
На Сіверському напрямку російські війська атакували район населеного пункту Білогорівка, намагаючись прорвати оборону.
На Краматорському напрямку агресор здійснив шість атак поблизу Часового Яру, проте українські війська успішно стримували ворога.
На Торецькому напрямку сили оборони відбили п’ять атак в районі Торецька, ефективно знищуючи техніку та живу силу противника.
Особливо інтенсивні бойові дії мали місце на Покровському напрямку, де ворог 55 разів атакував у районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного та інших населених пунктів, намагаючись прорвати оборону українських сил.