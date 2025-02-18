За добу 139 боїв, половина відбулась на двох напрямках, - Генштаб
Протягом минулої доби на фронті відбулось 139 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському, а також Новопавлівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії та п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників", - пише Генштаб.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку росіяни намагались двічі просунутись в районі Вовчанська.
На Куп'янському напрямку відбулось десять ворожих атак неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового.
На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів поблизу Зарічного та Ямполівки.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Сіверському напрямку ворог атакував в районі населеного пункту Білогорівка.
На Краматорському напрямку росіяни здійснили шість атак в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Торецька.
На Покровському напрямку ворог 55 разів атакував в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного й не тільки.
На Новопавлівському напрямку відбито 23 атаки загарбників в районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Оріхівському напрямку захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.
В Курській області українські воїни відбили 13 атак загарбників.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 861 тисячі одиниць живої сили. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще близько 1170 російських терористів. Також було знищено:
- 12 танків;
- 12 бойових броньованих машин;
- 53 артилерійські системи й не тільки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.