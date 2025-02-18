Украинские пилоты FPV-дронов уничтожили бронетехнику россиян на Северском направлении

Пилоты FPV-дронов ВСУ уничтожили бронетехнику российских войск на Северском направлении. Удары украинских беспилотников усложнили наступательные действия агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Северском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, российские войска безуспешно пытаются прорвать оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины. Пилоты FPV-дронов, которые входят в состав сводной группы РУБпАК, ведут наблюдение за перемещением вражеской бронетехники, привлекаемой к штурмовым операциям. Операторы беспилотников, используя высокоточные ударные системы, нанесли прицельные удары по вражеским укрытиям и живой силе противника, значительно усложнили его способность к дальнейшим наступательным действиям. Это демонстрирует эффективность применения FPV-дронов в уничтожении вражеских сил и техники, что позволяет с минимальными потерями для украинских войск снижать боеспособность врага. В сочетании с другими средствами огневого поражения эти дроны являются важным элементом на передовой, значительно повышая эффективность обороны.