Украинские пилоты FPV-дронов уничтожили бронетехнику россиян на Северском направлении
Пилоты FPV-дронов ВСУ уничтожили бронетехнику российских войск на Северском направлении. Удары украинских беспилотников усложнили наступательные действия агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
На Северском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, российские войска безуспешно пытаются прорвать оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины.
Пилоты FPV-дронов, которые входят в состав сводной группы РУБпАК, ведут наблюдение за перемещением вражеской бронетехники, привлекаемой к штурмовым операциям.
Операторы беспилотников, используя высокоточные ударные системы, нанесли прицельные удары по вражеским укрытиям и живой силе противника, значительно усложнили его способность к дальнейшим наступательным действиям.
Это демонстрирует эффективность применения FPV-дронов в уничтожении вражеских сил и техники, что позволяет с минимальными потерями для украинских войск снижать боеспособность врага.
В сочетании с другими средствами огневого поражения эти дроны являются важным элементом на передовой, значительно повышая эффективность обороны.
Ситуация на направлениях
За прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений, больше всего из которых отмечалось на Покровском и Новопавловском направлениях, где враг активно давил на оборонительные позиции Вооруженных Сил Украины.
На Северском направлении российские войска атаковали район населенного пункта Белогоровка, пытаясь прорвать оборону.
На Краматорском направлении агрессор совершил шесть атак вблизи Часового Яра, однако украинские войска успешно сдерживали врага.
На Торецком направлении силы обороны отбили пять атак в районе Торецка, эффективно уничтожая технику и живую силу противника.
Особенно интенсивные боевые действия имели место на Покровском направлении, где враг 55 раз атаковал в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного и других населенных пунктов, пытаясь прорвать оборону украинских сил.