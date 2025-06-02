Українські перемовники у Стамбулі зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Британії

Переговори України та Росії 2 червня

Сьогодні, 2 червня, на території Стамбулу пройде другий раунд переговорів між делегаціями Києва та Москви. Зокрема очікується що представники Росії представлять так званий "меморандум" - документ з їхнім баченням умов припинення вогню.

Вчора. 1 червня, президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. Як й минулий раз її очолить голова Міністерства оборони Рустем Умєров.

Більше про другий раунд переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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