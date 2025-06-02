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Українські перемовники у Стамбулі зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Британії

Фото: Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Члени української делегації зустрілись з представниками Німеччини, Італії та Британії напередодні переговорів з російською стороною у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого.

За словами Тихого, з представниками європейських партнерів України зустрілись перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця та член української делегації Олександр Бевз. 

Під час зустрічі сторони скоординували позиції напередодні переговорів української та російської делегації. 

Фото: українські перемовники у Стамбулі зустрілися з представниками Німеччини, Італії та Британії (x.com/spoxukrainemfa)

"Члени української делегації підтвердили відданість України мирним зусиллям. Вони детально зупинилися на питаннях порядку денного, які включають зустріч лідерів, повне припинення вогню та заходи з розбудови довіри в гуманітарній сфері", - додав він. 

Переговори України та Росії 2 червня

Сьогодні, 2 червня, на території Стамбулу пройде другий раунд переговорів між делегаціями Києва та Москви. Зокрема очікується що представники Росії представлять так званий "меморандум" - документ з їхнім баченням умов припинення вогню.

Вчора. 1 червня, президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації. Як й минулий раз її очолить голова Міністерства оборони Рустем Умєров.

Більше про другий раунд переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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