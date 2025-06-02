Украинские переговорщики в Стамбуле встретились с представителями Германии, Италии и Британии

Переговоры Украины и России 2 июня

Сегодня, 2 июня, на территории Стамбула пройдет второй раунд переговоров между делегациями Киева и Москвы. В частности ожидается что представители России представят так называемый "меморандум" - документ с их видением условий прекращения огня.

Вчера. 1 июня, президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации. Как и в прошлый раз ее возглавит глава Министерства обороны Рустем Умеров.

Больше о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.

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