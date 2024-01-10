Українські партизани створили низку осередків у РФ. Серед них Бурятія, Чечня і Калінінград

У заяві представників Сил спротиву зазначається, що даний рух "розширюється і створює низку автономних осередків на території Росії".

Також був оприлюднений відповідний перелік новостворених регіональних центрів, що починають діяти в:

Ічкерії (Чечня),

Калінінграді,

Бурятії,

Тиві,

Інгушетії,

Дагестані.

"Так само осередки діють у Сибіру та Татарстані", - нагадали в "Атеш".

В "Атеш" розповіли про створення нових регіональних осередків на території РФ (фото: t.me/atesh_ua)

У русі зауважили, що стали все частіше отримували повідомлення про бажання допомогти з різних регіонів Росії, зокрема з перерахованих вище.

"Дані території дуже відрізняються культурно, мають свої традиції, діалекти та мови, відмінні від тих, які нав'язує Москва. "Атеш" допоможе розпочати боротьбу в цих регіонах проти "русского мира", повернути забуту свободу та зупинити безглузду війну проти України. І полум'я визволення спалахне і рознесеться по всій РФ!" - наголошується в заяві.

Також підпільники закликали долучатися до нових осередків та "творити історію разом", крім того, просять надавати інформацію про колаборантів, що втекли на територію Росії.

Діяльність українських партизанів на території РФ

Раніше повідомлялося, що українські підпільники та представники Сил спротиву встановили спостереження за спеціальним полком поліції в російській столиці Москві. Бійці цього полку виконують зокрема службові завдання на окупованих територіях України.

Також перед тим партизани зафіксували на Мічурінському заводі авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області (РФ) склади з готовим обладнанням.

Крім того, нещодавно агенти підпільників отримали доступ до таємних документів Дубненського машинобудівного заводу (Московська область, РФ). Вони дізналися про проблеми із виробництвом крилатих ракет Х-32.

Також повідомлялося, що раніше партизани проникли на територію бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві, де виявили слабкі місця в охороні об'єкта, а також представники підпілля проникли на військовий аеродром у Нижньому Новгороді в РФ, та показали фото винищувачів.