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Українські партизани в районі Енергодару знищили майже взвод росіян

Фото: українські партизани в районі Енергодару знищили майже взвод росіян (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські партизани знищили майже взвод російських окупантів в районі Енергодару. Також вони "позбавили" росіян 4 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Наші партизани виклали відео нічної прогулянки в районі населених пунктів Іванівка - Благовіщенка - Енергодар", - розповів він.

За його словами, в ході бою було знищено до взводу окупантів та 4 одиниці техніки.

"Окупанти відкрили вогонь у відповідь - всі партизан цілі. Згодом відкрили вогонь зі ствольної та реактивної артилерії у бік Марганцю та Нікополя", - додав Євтушенко.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ знищили 500 окупантів і чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 88 880 своїх солдатів.

Нагадаємо, у вівторок, 29 листопада, російські військові обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки загарбників постраждала жінка.

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