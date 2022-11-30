Українські партизани в районі Енергодару знищили майже взвод росіян

"Наші партизани виклали відео нічної прогулянки в районі населених пунктів Іванівка - Благовіщенка - Енергодар", - розповів він.

За його словами, в ході бою було знищено до взводу окупантів та 4 одиниці техніки.

"Окупанти відкрили вогонь у відповідь - всі партизан цілі. Згодом відкрили вогонь зі ствольної та реактивної артилерії у бік Марганцю та Нікополя", - додав Євтушенко.