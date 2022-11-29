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Російські військові обстріляли Нікопольський район: постраждала жінка (фото)

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Україна, Вівторок 29 листопада 2022 22:20
Російські військові обстріляли Нікопольський район: постраждала жінка (фото) Фото: Російські військові обстріляли Нікопольський район (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 29 листопада, російські військові обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки загарбників постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Близько 15.00 армія РФ нагадала про себе обстрілом прибережного населеного пункту Мирівської громади", - йдеться у повідомленні.

Євтушенко додав, що в результаті атаки пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, господарчу споруду, газогін.

"Постраждала місцева жителька 1949 року народження, наразі, її стан задовільний. В межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій", - додав очільник РВА.

Нагадаємо, що російські окупанти 29 листопада обстріляли Дніпро та Нікопольський район області. Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Ввечері 28 листопада в Дніпрі було чутно декілька вибухів. У місті оголошували повітряну тривогу.

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