Російські військові обстріляли Нікопольський район: постраждала жінка (фото)

У вівторок, 29 листопада, російські військові обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки загарбників постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Близько 15.00 армія РФ нагадала про себе обстрілом прибережного населеного пункту Мирівської громади", - йдеться у повідомленні. Євтушенко додав, що в результаті атаки пошкоджено п'ять приватних житлових будинків, господарчу споруду, газогін. "Постраждала місцева жителька 1949 року народження, наразі, її стан задовільний. В межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій", - додав очільник РВА.