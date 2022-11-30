Украинские партизаны в районе Энергодара уничтожили почти взвод россиян

Украинские партизаны уничтожили почти взвод российских оккупантов в районе Энергодара Запорожской области. Также они "лишили" россиян 4 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.
"Наши партизаны выложили видео ночной прогулки в районе населенных пунктов Ивановка - Благовещенка - Энергодар", - рассказал он.
По его словам, в ходе боя были уничтожены до взвода кафиров и 4 единицы техники.
"Оккупанты открыли ответный огонь - все партизан целы. Впоследствии открыли огонь из ствольной и реактивной артиллерии в сторону Марганца и Никополя", - добавил Евтушенко.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 500 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 88 880 своих солдат.
Напомним, во вторник, 29 ноября, российские военные обстреляли Никопольский район. В результате атаки захватчиков пострадала женщина.
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