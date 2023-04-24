Українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок: у ворога є втрати, - ЦНС

Українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани з руху "Атеш" провели успішну операцію. Окупанти зазнали втрати в особовому складі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що біля Олешок було підірвано блок-пост біля військового інфраструктурного об’єкта.
"Для підриву задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін "росгвардійців", які вели чергування", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що українське підпілля допомагає військовим та створює значні проблеми російським окупантам на захоплених територіях.
Російські силовики планують розробити нову стратегію для боротьби з українським підпіллям на окупованих територіях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.