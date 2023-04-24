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Українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок: у ворога є втрати, - ЦНС

Фото: Вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани з руху "Атеш" провели успішну операцію. Окупанти зазнали втрати в особовому складі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біля Олешок було підірвано блок-пост біля військового інфраструктурного об’єкта.

"Для підриву задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін "росгвардійців", які вели чергування", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що українське підпілля допомагає військовим та створює значні проблеми російським окупантам на захоплених територіях.

Російські силовики планують розробити нову стратегію для боротьби з українським підпіллям на окупованих територіях.

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